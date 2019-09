L’USdA creu que les polítiques de DA «espanten» els treballadors

El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va assegurar ahir, en declaracions a aquest rotatiu, que les dificultats que travessa el sector de la construcció tenen com a origen les polítiques de DA, que «espanten» als treballadors pels seus «salaris de misèria». «El Govern de DA continua afavorint els interessos privats i castigant l’interés públic. Necessitem polítics d’alçada que comencin a treballar i deixar d’afavorir els lobbys», va denunciar el portaveu sindicalista.

«Ningú vol venir a treballar aquí. Els salaris han de pujar com a mínim un 50% per adequar-se al nivell de vida d’Andorra», va etzibar el portaveu sindicalista. «Els preus dels pisos continuen pujant i als treballadors que venen de fora se’ls ofereixen salaris de 1.200 euros. És normal que marxin espaordits quan veuen pisos que no baixen dels 300.000 euros. Ens estem carregant el país», va exclamar Ubach, qui va mostrar-se molt crític amb la tasca duta a terme des del Govern, especialment en els darrers vuit anys. «Hi ha un abans i un després de l’entrada del senyor Toni Martí a la funció pública», va criticar Ubach.

«S’ha fet una Taula de l’Habitatge on ens han exclòs als sindicats. I les immobiliàries que han triplicat els seus beneficis sí hi són. Aquests són els que ens han de resoldre el problema?», va preguntar-se Ubach, que va reivindicar «les iniciatives que hem presentat» per pal·liar la problemàtica de l’habitatge. Entre aquestes propostes, el secretari general de l’USdA va destacar la mesura de reservar un 25% d’habitatges per a la protecció oficial per a qualsevol promotor que vulgui treure pisos a la venta, així com també la regulació del preu mitjançant un topall.

L’alerta de l’ACODA

El sector de la construcció té actualment la meitat de treballadors que tenia els anys 2007-2008, just abans de la crisi econòmica. Dels 6.500 assalariats que es comptabilitzaven llavors, s’ha passat a uns 3.000 i segons va assenyalar la gerent de l’Acoda, Mònica Dalmau, aquestes xifres sumades al repunt de l’activitat que s’ha viscut darrerament i a la problemàtica de l’habitatge ha fet que a dia d’avui hi hagi una clara falta de mà d’obra.