«Volem un canvi de sistema, no un canvi climàtic»

Malgrat que la meteorologia va voler desafiar els manifestants que ahir sortien al carrer per reclamar «justícia climàtica», ni el cel gris i amenaçador ni les quatre gotes que van arribar a caure amb la presència d’un sol que va negar-se a cedir el seu espai van ser suficients per interrompre la marxa que s’havia convocat a les quatre de la tarda a la plaça de la Rotonda. Tot i que les classes feia poca estona que havien acabat, o inclús hi havia alumnes que havien optat per fer vaga a les últimes hores, diversos grups d’amics van animar-se i van decidir unir-se a la crida de Fridays For Future (FFF) amb les seves particulars pancartes.

«La nostra lluita ha arribat més enllà; jo no he vist només alumnes del Lycée, sinó que l’interès s’ha expandit a l’andorrana i l’espanyola», va destacar el portaveu de FFF, Mateu Bracque, tot insistint que van aconseguir aglutinar més d’un centenar de persones i de totes les edats. «El nostre missatge ha passat i tothom és conscient que hem d’actuar», va remarcar el jove. De fet, si bé a l’inici del recorregut no hi havia tantes persones, a mesura que avançaven per l’itinerari fixat van anar sumant manifestants.

Els joves van sortir, tot i que deu minuts més tard de les quatre de la tarda, amb un gran ímpetu cap amunt de l’avinguda. Els integrants del moviment capitanejaven la marxa amb les seves grans banderes de color verd i el logotip de FFF. Per darrere, els seguien la resta de joves amb pancartes més discretes però encara més potents. «La natura és sagrada», «Els mars s’alcen, nosaltres també» o «There’s NO PLANet B» són només alguns dels lemes que hi portaven escrits. De seguida van reduir la marxa, però com que estaven limitats a circular per les voreres, els manifestants van decidir espontàniament començar a serpentejar d’una banda a l’altra de l’avinguda creuant pels passos de vianants.

El col·lectiu descarta fer mobilitzacions cada setmana però assegura més accions en el futur

Si bé es tractava d’una marxa pacífica, el seu moviment no va passar desapercebut en utilitzar el principal eix comercial de la capital i en una hora de força afluència. Els dependents de les botigues sortien en sentir els seus càntics per descobrir l’origen d’un xivarri poc habitual, els vehicles que circulaven per la calçada se sumaven als xiulets amb el so de la botzina, i els turistes que passejaven es quedaven embadalits en veure’ls passar com si es tractés d’un atractiu més de la ciutat i els feien fotos i vídeos amb el mòbil. Els joves se sentien els protagonistes i a la cua de la marxa els seguien els adults –la majoria dels quals eren pares i mares dels assistents– que actuaven de guardians i de tant en tant s’afegien als crits de «Volem un futur!» o «E-mer-gèn-ci-a».

Canvis profunds

El grup va desembocar mitja hora més tard de la sortida a la plaça del Consell General, on van sumar-se diverses persones, entre les quals consellers demòcrates, socialdemòcrates i liberals. I aleshores va ser el moment dels parlaments i les proclames. Tot i que Bracque va ser el primer a alçar la veu i a reivindicar que «volem un canvi de sistema, no un canvi climàtic», no van tardar a animar-se altres manifestants, de diferents edats i nacionalitats. «Aquí ens trobem diferents generacions per donar-nos la mà, ja que la destrossa del planeta ens afecta a tots», va insistir novament el portaveu de FFF tot explicant que no tenen intenció de mobilitzar-se cada divendres com succeeix a escala internacional, però sí de seguir fent manifestacions i altres activitats a favor del medi ambient.