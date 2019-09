Previnguts pel repte

Se senten còmodes. L’FC Andorra torna a estar a Segona B després de 21 anys de la seva darrera victòria a la categoria i s’hi sent còmode. En quatre jornades han sumat nou dels 12 punts possibles i ja s’han plantat segons a la classificació. En aquesta cinquena setmana de lliga els toca enfrontar-se a l’AE Prat, un rival amb qui ja s’havia vist les cares durant la pretemporada i contra el que van perdre. Per tant, van previnguts al partit, i més tenint en compte que no juguen a casa. Tot i això l’equip es troba cada vegada més a gust: acumula tres victòries consecutives i els dos últim partits els ha guanyat amb golejades de 3-0.

Gabri: «Intentem tenir una identitat de joc i, a partir d’aquesta, adaptar-nos a les circumstàncies de cada setmana»

Quant a l’enfrontament de demà, el tècnic Gabri Garcia va expressar que s’esperen «un partit dels difícils, tots ho són, però els que són fora de casa, més. I més tenint en compte que les dimensions del camp son inferiors a les que tenim aquí, són uns dos metres menys per cada costat respecte al Prada de Moles. Això es nota molt». «A més, és un equip que quan van venir aquí vam tenir moltes dificultats i que ens va costar molt ser un equip protagonista, vam perdre. Tenim la referència d’aquell dia i sabem que és un equip que sap molt bé el que fa i que defensivament està molt ben treballat», afegia.

Sobre el Prat va remarcar que «només ha perdut un partit, la resta els ha empat. S’han trobat amb rivals importants com l’Hércules i l’últim ha estat el Barça B. Són rivals potents i sabem que ens posaran moltes dificultats, però haurem de treballar molt i adaptar-nos al que ens trobarem: les dimensions, el camp, la pressió... Tot just acabem de pujar i estem en el període d’adaptació a la categoria i, per tant, ens esperem un partit difícil».

Un període d’adaptació que estan superant amb nota. En aquest sentit va indicar que «estem contents i som conscients que això acaba de començar. Només portem quatre jornades i sempre és millor començar bé i veure’t a dalt, però això és molt llarg. Hem fet bons partits i hem pogut sumar nou punts de 12». L’equip cada vegada se sent més còmode i això es veu reflectit al camp. La setmana passada Gabri demanava als jugadors fer un partit com el que van disputar contra el Nàstic, i els tricolor van repetir la golejada. En aquesta ocasió, torna a repetir el desig. «Per demanar que no quedi», responia rient.

«El que intentem és tenir una identitat de joc. A poc a poc ho estem aconseguint i cada setmana els demano no perdre-la. Dins d’aquesta identitat que volem tenir, ens hem d’adaptar a les circumstàncies de cada setmana, de cada equip, de cada rival i de cada camp. Això és el que demano. Volem jugar bé, sabem que no sempre ho farem, però aquestes setmanes ho hem aconseguit, i amb bons resultats. Estem molt satisfets», afirmava el tècnic.

Gabri: «La direcció esportiva ha fet molt bona feina i ara ens toca competir el millor possible, que és el que estem fent de moment»

I és que, tot i que l’ascens a Segona B va ser precipitat i hi va haver poc marge per adaptar la plantilla al repte que suposava la divisió de bronze, els jugadors estan jugant a un molt bon rendiment. En aquesta línia va afirmar que està «satisfet amb tots, amb els últims fitxatges, amb els que fa més temps que han arribat i amb els de l’any passat, que els conec més. Estic molt content amb la plantilla, crec que la direcció esportiva, amb el Jaume [Nogués], ha fet molt bona feina i ara ens falta competir el millor possible, que és el que estem fent de moment», i el que volen fer demà al Municipal Sagnier contra el Prat en un duel en el qual no podran comptar amb Fede Bessone ni Iker Goujón per lesió.

El club té preparats els abonaments i els tres capitans nous

Ludo Clemente, Fede Bessone i Rubén Bover seran els tres capitans de l’FC Andorra d’aquesta temporada. Els jugadors lluiran el braçalet de Gol Solidari dedicat a Emili Vicente. «Hay que seguir» és la frase que apareix en ell, les paraules que l’exentrenador del club tricolor, que va morir amb 52 anys, repetia jornada rere jornada als jugadors. Ben aviat els capitans rebran un braçalet nou.

Així mateix, el club va fer saber ahir als seus socis que ja poden apropar-se a l’oficina central de MoraBanc, patrocinador oficial de l’ens, per recollir l’abonament de temporada amb el qual rebran de regal una bufanda i una motxilla del club. Tot i que la jornada passada ja es requeria pagar entrada, encara no es tenien llestos els carnets.