La coalició de Govern defensa que Vives ha sigut neutral en politica

La coalició de grups parlamentaris que dona suport al Govern (Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos), carrega contra el Partit Socialdemòcrata (PS) per les seves acusacions contra el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, a qui acusa d’ingerir-se en política. «Cap dels dos coprínceps ha generat mai ingerències i sempre han dit que el poble és lliure per votar», afirma el president del grup parlamentari demòcrata, Carles Enseñat, que alhora diu que amb aquesta situació, el PS «s’adona que el debat sobre la despenalització de l’avortament està íntimament lligat a la qüestió sobre el model d’estat».

«Deien [des del PS] que no era veritat i ara s’adonen que és així», replica Enseñat, que al mateix temps considera «legítim» que es pugui parlar de la qüestió sobre l’avortament i del model d’estat, però defensa que en cap cas Vives s’hagi ingerit en política. «Seria ingerència dir què s’ha de votar», diu Enseñat. Al mateix temps, el líder dels demòcrates explica que les paraules de López «no ens han agafat per sorpresa» i que «ratifiquen el que hem vingut dient durant molts anys». «És inevitable que la despenalització de l’avortament, avui en dia portaria a un canvi de règim», aclareix Enseñat, que defensa que Demòcrates no és favorable a canviar el model institucional. «Al PS se li hauria de demanar si vol la república o com ho vol gestionar», conclou el líder demòcrata.

La sobirania

Per la seva banda, el president suplent del grup parlamentari liberal, Marc Magallón, explica que «mai hem sofert ni hem viscut» les presumptes ingerències denunciades pel PS i que «el poble andorrà és sobirà i sap ben bé què passaria en el cas que algun dia els consellers mitjançant la designació del poble decidíssim sobre el lliure avortament», en referència a una eventual abdicació de Joan-Enric Vives. «Entenem que els dos debats estan lligats perquè el Coprincipat és indivís i també sabem què passaria si algun dia la voluntat del poble fes que els consellers generals votessin a una llei a favor de l’avortament», expressa Magallón, que creu que tant Macron com Vives ahan defensat sempre que «la sobirania recau en el poble».

Mentrestant, el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, critica la postura del PS. «Diu que el bisbe no faci ingerències però vol que el copríncep francès es pronunciï», diu Naudi, en referència també a la pregunta sobre la despenalització de l’avortament que té previst fer el PS al Consell d’Europa. A més, Naudi assegura que tant Macron com Vives són caps d’estat i crec que els coprínceps no han fet mai ingerències polítiques».

La pregunta al Consell d’Europa/En quant a la pregunta que preveu fer el PS a Macron durant la sessió de l’1 d’octubre al Consell d’Europa, que té la finalitat de defensar els drets humans i les democràcies parlamentàries, des de DA descarten que se li hagi negat el dret a Pere López de plantejar la qüestió, si bé segueixen defensant que no és el lloc adequat per fer-la i lamenten que els socialdemòcrates vulguin internacionalitzar aquest aspecte. «Hem de fer públic i portar al Consell d’Europa un debat intern que sabem quin és i què ens juguem?», es pregunta Enseñat, que recorda que Emmanuel Macron assistirà a la sessió de l’ens com a president de la república francesa i no com a copríncep.

En aquest sentit, el president del grup parlamentari demòcrata considera que el PS té la intenció de «posar en evidència» Emmanuel Macron davant de la resta de països que configuren el Consell d’Europa. Enseñat apunta que això «no ajudarà a tenir una millor imatge d’Andorra». «Nosaltres pensem que aquesta pregunta té trampa», diu Enseñat, que considera que el PS «té dret a fer la pregunta i nosaltres tenim el dret de dir que pensem que és jugar brut en quant a confondre el perquè el senyor Macron va allà». Per la seva banda, Carles Naudi diu que «Pere López vol que el copríncep francès es mulli perquè sap què opina d’això i que el copríncep episcopal calli.»