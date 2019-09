Els riures donen el tret de sortida

Un any més, l’humorista i presentador de televisió i ràdio David Broncano ha estat l’encarregat de dirigir la gala de presentació de la Lliga Endesa. I, un any més, la nit ha estat marcada pel duel Broncano-Moussa. De fet, Diagne ha estat entrenant boxa durant tota la setmana i va enviar vídeos al presentador amenaçant-lo. El jugador del MoraBanc ha fet diverses aparicions durant el programa i ha estat l’últim jugador a pujar a l’escenari on, en un principi, no ha volgut ni saludar a Broncano sinó que ha optat per posar-se en posició d’atac. Els dos han esclatat a riure i han acabat fent-se una abraçada.

Durant l’entrevista, l’humorista s'ha mostrat dolgut perquè el pivot va anar a veure l’espectacle que va oferir al febrer al Principat però no va saludar-lo. «Estava ocupat, havia quedat». I, tot i que Broncano ha insistit, no hi ha hagut manera que Moussa revelés amb qui ni per a què. «Vas quedar per esquiar de nit?» ha insinuat el presentador. «No, per ballar», ha respós el pivot continuant amb la broma.

El conflicte Broncano-Moussa va començar la temporada passada quan l’humorista va explicar que el pivot del MoraBanc portava tota la setmana amenaçant-lo i Moussa va reconèixer que «vull gaudir-ho». Quan Broncano va afirmar que sabia fer capoeira, el representant del club del Principat va respondre que ell era un expert en lluita del Senegal, fet que va fer recapacitar el presentador.

En la gala d'aquest vespre hi va haver un representant de cada equip. Així doncs, ha estat 18 estrelles del bàsquet les encarregades de donar el tret de sortida del nou curs que comença demà. Tot en una gala que ha combinat bromes i humor amb discursos emotius i reivindicatius. Fins i tot l’assistent de veu Alexa ha tingut protagonisme.