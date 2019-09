Naudi advoca per un duel entre CC i PS als comicis de la Massana

El conseller general de Ciutadans Compromesos (CC), Carles Naudi, apunta que les eleccions comunals a la Massana haurien de ser cosa de dos. Per al polític, l’escenari més factible és que la plataforma que lidera la corporació aglutini la majoria de sensibilitats polítiques de la parròquia i que, donat el ventall ideològic que hi ha a la zona, s’enfronti només contra el Partit Socialdemòcrata (PS).

«La meva idea de sortida, que no vol dir que sigui la de CC, i veient què ha passat últimament i amb la coalició del Govern, semblaria ser que hauríem d’anar tots junts contra un adversari que podria ser el PS», diu Naudi, que també obre la porta als socialdemòcrates perquè s’ajuntin a la plataforma «perquè tampoc anem contra ningú». «Tenim una manera de treballar amb la qual ens podem sentir còmodes amb molta gent i volem que el Comú sigui governable sense que hi hagi conflictes», diu Naudi, que creu que ara tant la majoria com la minoria «s’avenen molt bé».

Naudi explica que Ciutadans Compromesos és una «marca territorial» que pot encabir «tots els que se sentin còmodes». De fet, considera que el partit comparteix espai polític tant amb formacions amb programes similars com DA i Liberals, amb els quals formen la coalició de Govern, i també amb els Verds. «La gestió comunal ha demostrat que tots junts ho podem fer bé», explica el representant al Consell General, que també aposta per acollir afins a terceravia.

Al mateix temps, Naudi recorda que «quan puges a nivell nacional hi ha gent propera a totes les marques i no veig que pugui ser d’una altra manera» i que CC «es mantindrà en la tònica del diàleg i el consens».

La comissió pel candidat

Carles Naudi afegeix que està previst que la setmana que ve comenci a engegar-se la comissió de treball que ha de permetre escollir els possibles candidats a cònsol major i cònsol menor a les eleccions del 15 de desembre, atès que el màxim representant de la corporació, David Baró, ha acumulat dos mandats en el càrrec. El conseller general explica que els membres de la comissió elaboraran una llista amb un conjunt de potencials candidats, entre els quals hi podria haver l’actual cònsol menor, Olga Molné, per fer un sondeig entre els simpatitzants i electors. Preguntat sobre si el seu nom estarà sobre la taula, Naudi evita per ara pronunciar-se. «És un escenari que ara no el puc contemplar», diu el conseller general.

La idea és que el nom que generi més consens sigui escollit per encapçalar la llista. Al mateix moment, també està previst escollir qui aniria de cònsol menor.Naudi explica que gràcies al sondeig que es farà en les pròximes setmanes, s’obtindran uns noms que seran «convergents» i que alhora permetrà a la plataforma «sortir amb un recolzament interessant que es pot traduir en victòria electoral». En tot cas, el representant creu que sortirà un tiquet de candidats que generarà unanimitat i pràcticament dona per descartat que la formació hagi de celebrar primàries. «Normalment la comissió proposa un tàndem que s’ave molt bé i que es pot complementar», diu Naudi, que considera que els dos escollits tindran marge per configurar la llista electoral a la seva mida.