Sessió d’entrenaments per millorar la posada a punt

Arrenca el Gran Premi d’Aragó amb les dues primeres sessions d’entrenaments que es van disputar ahir al circuit de Motorland. Xavi Cardelús va acabar la jornada classificat al 29è lloc amb una volta ràpida d’1.55,636 minuts aconseguida a la primera de les dues sessions disputades avui.

A l’entrenament matinal, l’andorrà va marcar el seu millor registre a les primeres voltes i, a partir d’aquell moment, va començar a treballar en la posada a punt de la moto. A la sessió de la tarda, va sortir a pista amb algunes modificacions dels settings de la seva KTM que no van acabar de fer-lo pilotar amb comoditat, però van significar un important pas endavant de cara a fixar els reglatges per a la cursa que es disputarà demà.

El pilot va valorar que «ha estat una jornada positiva tot i que un pel estranya. Tot just sortir a pista he marcat un temps força bo que em situava molt a prop del Top 25. A partir d’aquell moment i a l’última part de l’entrenament ja ha costat un pel més millorar els meus registres».

«A la tarda, hem decidit provar algunes modificacions dels settings per mirar de millorar la posada a punt de la moto, però no han acabat de funcionar. No m’he sentit del tot còmode i no he pogut millorar els temps del matí. Tot i això, la informació que hem extret d’aquesta feina, ha estat molt positiva. Les previsions de demà anuncien pluja. Si es compleixen, ja tenim la tranquil·litat de comptar amb uns reglatges que ens han d’ajudar molt a la cursa», va apreciar.

Avui es disputarà la tercera sessió d’entrenaments lliures i el quart d’hora d’entrenaments classificatoris.