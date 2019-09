Els ciclistes del polèmic vídeo al·leguen un problema al fre

El polèmic vídeo publicat a les xarxes socials en què es veu el conegut patinador holandès, Thomas Geerdinck, a punt d’encastar-se contra un cotxe a la rotonda de Ràdio Andorra, a la CG1, encara cueja. El company de Geerdinck que va filmar el vídeo, Jos de Vos, va defensar ahir a través del seu compte de Twitter la maniobra Geerdink, que en arribar a la rotonda va optar per girar a l’esquerra, en sentit contrari.

De Vos explica que Geerdinck, que no va resultar ferit, va decidir fer aquesta acció perquè el seu fre de davant de la bicicleta va fallar quan s’apropava a la rotonda, i que en la filmació es pot veure com «la roda posterior es va bloquejar». «En un segon va decidir anar cap a l’esquerra i afortunadament, el conductor el va veure i va aturar-se», afirmava de Vos, que a causa de tot l’enrenou a les xarxes socials, va decidir retirar el vídeo. Tot i això, la Policia va obrir una investigació, que continua oberta, per determinar si s’emprenen accions legals contra els ciclistes.