Si no hi ha consulta, la ciutadania la crea

L’anunci de compra per part del Comú d’Encamp dels terrenys del Prat Gran, o si més no, d’una part, porta controvèrsia a la parròquia per l’alt cost. La corporació en poques setmanes prendrà una decisió, i no té la intenció de fer cap mena de consulta popular per saber el parer de la ciutadania. I que passa en aquests casos? Doncs que les persones volen dir la seva. En aquest sentit s’han creat dues iniciatives a la plataforma Change.org. Una a favor, i l’altra en contra. Aquesta segona és la que va guanyant.

La batalla a la xarxa està servida. Per una part, està la iniciativa Volem que el Comú d’Encamp compri el Prat Gran, i per l’altra, Aturem la compra del Prat Gran! Busquem alternatives! El comú no té el múscul econòmic suficient per comprar la totalitat dels terrenys, que pugen a 38 milions d’euros. Per aquest motiu es planteja adquirir tres parcel·les de les quatre en què es divideix el parc, les més petites, que tenen un valor aproximat de 16 milions. La resta, seguiria en règim de lloguer. Davant aquest panorama els encampadans es van començar a moure.

Pols oposats

La iniciativa que n’està en contra considera que la corporació no ha plantejat bé el cas, «sense estudiar altres alternatives, vol fer la compra sí o sí. Encamp i el Pas de la Casa necessita inversió, tenim els carrers i altres zones que fan pena. Aquesta operació hipoteca les inversions futures. Altres propietaris d’Encamp han ofert els seus terrenys a un preu molt menor. Tots volem un parc dels nostres fills i filles, però diguem no a la compra precipitada».

Entre els comentaris en contra, asseguren que «és massa car. Si ens estimem la parròquia no ho podem permetre. Hi ha altres alternatives més barates que de ben segur farien reactivar la parròquia», mentre que d’altres indiquen que «cal buscar una alternativa al centre de la parròquia i invertir els diners a reactivar-la perquè esdevingui residencial».

A la proposta rival, valoren que cal fer la compra «no només perquè és el pulmó d’Encamp, una zona verda en ple centre, sinó per totes aquelles famílies que cada dia disfruten d’una estona d’esbarjo i diversió. On infants, joves, gent gran i pares passen estones jugant, parlant o prenen un cafè mentre els seus fills gaudeixen. Un lloc on les escoles fan els seus entrenaments, les seves festes. Molt seguit hi ha actuacions, concentracions, festes majors i espectacles infantils. Un lloc on més de 500 persones diàries hi van. No podem perdre el nostre parc». Qui hi està a favor valora que «està rodejat d’arbres i natura. És preciós per anar-hi i gaudir de la tranquil·litat Encamp», remarcant-se també que «és una zona verda, és el parc de tota la vida».

De moment, qui porta avantatge són els qui volem aturar la compra, amb 536 signatures. Els que hi estan a favor en sumen 189. Però el comú és qui prendrà la decisió.