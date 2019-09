Les jornades de patrimoni presenten el llegat del país

Les Jornades europees del patrimoni és un esdeveniment cultural que es desenvolupa en un bon grapat de països del continent, presentant espais i facilitant l’accés a les instal·lacions, que permeten conèixer i incidir en el patrimoni nacional. Les activitats proposades compten amb la col·laboració del ministeri de Cultura i Esports amb els equipaments culturals públics i els privats.

Va obrir ahir el certamen la presentació de la recerca sobre els gravats del Roc de les Bruixes de Prats, a càrrec de l’arqueòleg Pierre Campmajó. Es va portar a terme a l’Espai Columba i l’especialista va indicar que és necessari que es protegeixi més el jaciment perquè no es deteriorin els gravats. Des del ministeri de Cultura recullen el guant i estudiaran les posicions que es puguin presentar perquè el jaciment compti amb les màximes mesures de seguretat de cara a la conservació.

Avui arrenca el dia amb una ruta a peu centrada en la construcció de pedra seca, amb sortida des del Centre d’Interpretació del Comapedrosa. La que s’havia de fer des de Cal Pal de la Cortinada es va anu·lar a causa de la previsió de pluja. També hi ha programada una ruta literària, la d’El Romànic arrencat del segle XX, a càrrec de l’escriptora i filòloga Roser Porta, que acompanyarà als assistents a alguns dels indrets on hi era present part del patrimoni romànic, venut, arrencat i exportat a principis del segle passat. Començarà a la plaça de Sant Esteve d’Andorra la Vella. El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany celebra els Dissabtes d’art amb una mostra de cultura africana, amb un taller de danses inclòs. En diversos carrers i indrets d’Ordino arrenca el Jardins d’Art, amb una vintena de propostes artístiques contemporànies. A Cal Pal es realitza la presentació de la recerca arqueològica a la part nord de la parròquia d’Ordino, a càrrec d’Ermengol Gassiot. A la Casa Rull de Sispony es portaran a terme dues sessions de Cabaret pagès interpretat per l’Esperanceta de casa Gassia i al Museu del Tabac es farà un joc d’escapada familiar. Una de les activitats programades, el concert de 5AndCordes a la Casa Rossell ,queda ajornat per qüestions personals un dels components del quintet.

Demà es realitzarà un taller de botànica forestal a la caseta d’informació del Parc Natural del Comapedrosa i la inauguració de les obres de restauració i de posada en valor de l’església de Sant Climent de Pal, amb un concert a càrrec del Duo Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra. A més d’aquestes cites, els museus del país tindran jornada de portes obertes.