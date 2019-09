L’AGIA demana implicar les estacions d’esquí en l’habitatge dels temporers

Queden poc més de dos mesos per l’inici de la temporada d’esquí i l’oferta d’allotjament per als temporers torna a ser un dels principals reptes als quals s’ha d’enfrontar el sector immobiliari andorrà, ja de per si asfixiat per donar resposta als propis residents. Precisament per aquest motiu, el president de l’AGIA, Jordi Galobardas, va reclamar a les estacions d’esquí, «com a principals interessats», que s’impliquin en la cerca d’una solució.

«Hi hauria d’haver una implicació més important per part de les estacions d’esquí per trobar la solució a aquest problema perquè per si sol no es resoldrà», va argumentar Galobardas. En aquest sentit, el president de l’AGIA va considerar que des del sector immobiliari «és difícil trobar una solució sense més», raó per la qual va demanar la col·laboració dels dominis esquiables.

L’estacionalitat del problema

«És un problema estacional, de tres, quatre, cinc mesos màxim», quelcom que segons Galobardas dificulta la manera d’abordar la situació ja que «no podem demanar als propietaris que tinguin els pisos desocupats». «És un problema recurrent i a mesura que hi ha una recuperació sobre el sector immobiliari això anirà passant cada any. No veiem que això es detingui a no ser que es busquin altres tipus de solucions», va manifestar el president de l’AGIA, qui va reiterar que sense la cooperació dels principals agents de la neu aquest «és un problema de mal resoldre».

Conscients que l’arribada dels temporers suposa «una tensió afegida sobre el mercat dels lloguers», des del col·legi veuen «complicat» poder revertir la situació tenint en compte que «hi ha una part del sector immobiliari que només s’ocupa uns pocs mesos a l’any». «Naturalment a cada època que hi ha un excés de producte és fàcil perquè es col·loca i ja està, però en condicions normals no hi ha aquest excés de producte i per tant és un problema que va passant any rere any», va analitzar Galobardas.

La cerca d’allotjament

Alertats per les dificultats que travessa el sector immobiliari andorrà, els temporers més previsors ja han començat la complicada cerca d’allotjament. Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, hi ha temporers que s’estan trobant amb immobiliàries que, entre els seus requisits, estan exigint tots els diners de la temporada per avançat, el que pot arribar a representar entre 5.000 i 7.000 euros de cop, unes quantitats que emmanillen els recursos econòmics de molts d’ells.

D’altra banda, les xarxes socials són algunes de les plataformes que estan explorant per establir vies de col·laboració, tot i que la distància fa recelar davant la possibilitat de trobar-se davant pisos fantasmes, raó per la qual alguns d’ells opten per allotjar-se en hotels o hostals i visitar els habitatges de manera presencial. Així mateix, trobar un pis no és garantia d’èxit. Més enllà dels increments del preu del lloguer o de les abusives fiances, el Raonador del Ciutadà ja va poder constatar, en la darrera temporada, les defectuoses condicions d’alguns immobles.

Sense anar més lluny, el comú de Canillo va activar el passat mes de juny un canal de denúncia ciutadana a la pàgina web de la corporació i ja té en marxa algunes investigacions obertes per la presència de possibles apartaments turístics il·legals a la parròquia.