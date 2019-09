El deute de Sasectur i l’Escola Bressol es redueix a la meitat

Les societats públiques Sasectur —que gestiona el centre esportiu de Sant Julià de Lòria— i Escola Bressol SAU —que es fa càrrec de la llar d’infants — van aconseguir rebaixar el seu deute a la meitat entre el 2015 i el 2018, tal com va informar l’ANA.

D’aquesta manera, segons fonts comunals, el deute de Sasectur era el 2015 de 405.032 euros i al 2018 se situava en 192.894. És a dir, en tres anys la rebaixa va ser de 212.138 euros, un 52% menys. A més a més, cal destacar que l’estimació és que la societat tanqui el 2019 amb un deute de 160.000 euros, amb la qual cosa la rebaixa en els quatre anys de mandat de Laurèdia en Comú serà encara més important.

Pel que fa a l’escola bressol, el 2015 la seva situació era d’un deute de 239.897 euros i quan el 2018 va acabar la xifra se situava en 126.232 euros. Això representa una rebaixa de 113.665 euros, és a dir, un 47% menys. En aquest cas, també, es preveu que aquest exercici 2019 tanqui per sota de la xifra del 2018, situant-se aproximadament en els 110.000 euros. Aquesta rebaixa, manifesten fonts comunals, va aconseguir-se «gràcies a la gestió dels recursos, reduint la despesa» però sense que això hagi tingut un impacte en els serveis prestats, van afegir des de la corporació.

De fet, aquestes seran algunes de les dades que es facilitaran avui durant la reunió de poble al Centre cultural i de congressos lauredià. Així mateix, s’incidirà en el fet que aquesta mateixa tendència de reducció del deute s’ha registrat a Camprabassa. A més, la reunió de poble se centrarà a abordar projectes com la tirolina a Naturlandia, però també serà aprofitada per la majoria comunal per exposar als ciutadans la situació de les finances comunals.