El temps d’atenció dels pacients a Urgències millora malgrat l’increment de visites

Darrerament van sumar-se dos facultatius més a Urgències, de manera que amb aquestes incorporacions Gutiérrez va considerar que la situació és «bastant bona» per poder afrontar els pics màxims de feina que es donen al servei, especialment a l’hivern. El responsable d’Urgències es va mostrar satisfet per la bona acollida que ha tingut el procés de selecció de metges, ja que va assegurar que els ha ajudat a «guanyar en qualitat de professionals».

«L’augment de la plantilla i la reestructuració del servei ens ha facilitat la feina en el sentit que hem millorat molt en temps assistencial i de pressió assistencial, que ha baixat molt, perquè el pacient es veu abans i es resol abans», va remarcar Gutiérrez, recordant, a més, que aquests «bons resultats» van donar-se fins i tot coincidint en mesos d’hivern, quan l’afluència a Urgències creix molt. En aquest sentit, va reivindicar el fet que s’han incrementat el volum de metges al servei i que, a més, s’han fet canvis en l’organització que han ajudat a què hagi millorat el temps de l’atenció. Així mateix, va recordar que el pressupost contemplava una plantilla integrada per 30 metges més el cap de servei i que ara ja està gairebé completada, ja que només queda pendent una darrera incorporació, que està en fase de selecció.

Segons les dades facilitades des del servei d’Urgències, els pacients que més van haver d’esperar per ser atesos són els que presentaven episodis menys greus, segons el nivell de triatge establert. Així, 19.854 dels malalts van ser visitats en menys de 90 minuts. En aquest temps es va atendre el 100% de les persones que presentaven quadres més greus i el 97,16% dels que se situaven en un segon estadi de gravetat, segons el mateix sistema de triatge. A més, també va reduir-se el temps que els pacients passen a Urgències. Cal destacar que el mes amb més pacients visitats va ser al gener, amb 4.215; seguit del juliol, amb 3.746 i el febrer, amb 3.706.

D’aquesta manera, tal com va explicar el cap d’Urgències, Marcos Gutiérrez, en els sis primers mesos de l’any el servei va atendre un total de 21.756 visites, el 91,2% de les quals «es van veure en menys de 90 minuts». Altre 5,1% van ser atesos entre l’hora i mitja i les dues hores i el 3,6% restant va ser visitat a partir dels 120 minuts.

