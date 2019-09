Sant Climent s’il·lumina

Mostrar el patrimoni en tot el seu esplendor. I sobretot, salvaguardar-lo. L’església de Sant Climent de Pal mostra la millora cara després que ahir es mostressin per primer cop les obres de restauració del recinte, que formarà part de la futura candidatura per formar part del patrimoni mundial de la Unesco.

El matí estava tapat i queia alguna gota, però on hi havia llum era a l’interior de l’església. No només per la nova il·luminació instal·lada, sinó per la reforma realitzada, amb les pintures de les parets i el retaule destacant sobre la resta. Els assistents a aquesta inauguració van poder veure la imatge de la verge del Remei, una talla del segle XIII, que fins ara estava a resguard i no es podia observar. També un Crist barroc. Les tasques de rehabilitació de Sant Climent van iniciar-se el 2015, en un projecte impulsat per l’anterior ministra de Cultura i Esports, Olga Gelabert. El pressupost per realitzar les tasques ha estat de 200.000 euros, aportats pel Govern, i s’han solucionat aspectes com les humitats, que afectaven diversos indrets. L’actual ministra, Sílvia Riva, destacava que «hem posat en valor» el patrimoni que suposa l’església, permetent que un cop a l’interior «ens recordi els materials i les eines que utilitzaven» aquells que es van encarregar de construir-la i pintar les parets. El cònsol major de la Massana, David Baró, subratllava que amb les obres «hem pogut mostrar peces que estaven amagades, com la verge».

La presentació la tancava el Duo Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, format per Àlex Arajol i Elías Porter, que amb els seus violins van realitzar una actuació eclèctica, amb música que anava de Hendel i el pare de Mozart, al tango de Carlos Gardel, la música tradicional jueva i irlandesa, fins a la banda sonora de Joc de Trons, que va aportar més d’un somriure, a més de valorar la qualitat dels acords.

Patrimoni de la Humanitat

A finals d’aquest mes es portarà a terme la primera reunió entre les diferents parts implicades de la candidatura del Coprincipat com a Patrimoni de la Humanitat de la Unesco, formada per una trentena de monuments, la majoria del romànic andorrà com la mateixa Sant Climent de Pal, però també la Catedral de la Seu d’Urgell i el castell de Foix. Aquesta trobada significarà «el tret de sortida a aquesta nova etapa», com assenyalava Riva, remarcant que «passa per primer lloc per incloure’ns dins la llista indicativa» de l’organització internacional.

Jornades Europees

El cap de setmana va comptar amb un bon grapat d’activitats en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni. La presentació de la rehabilitació a Pal era una d’elles, coincidint també amb la gratuïtat dels museus. Es va programar «una oferta molt diversa i el retorn que hem tingut de cadascuna de les activitats han estat molt positius, amb molta participació», permetent la «consolidació d’aquesta celebració».