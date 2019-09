Una cercavila per la Seu per inaugurar els Mundials

Els carrers de la Seu d’Urgell van acollir ahir una cercavila que dona el tret de sortida als Campionats del Món de piragüisme d’aigües braves, en les modalitats d’eslàlom olímpic i descens, que comença dimecres. L’esdeveniment compta amb 510 palistes (382 en eslàlom i 128 en descens), en representació de 65 països. El fet que en aquest campionat, a banda dels títols mundials que estan en joc, s’hi decideixin el 80% de places d’eslàlom per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, fa que hi hagi despertat un interès important per no perdre’s l’any vinent la cita del Japó. A la cercavila van participar-hi la Colla de Geganters i Grallers de la Seu d’Urgell, la Mulassa i la Cuca Kayak. Posteriorment a la desfilada de les delegacions es van realitzar els parlaments institucionals, entre ells, el del president de la federació internacional, José Perurena.