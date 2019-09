L’església de Sant Andreu del Castell d’Oliana, bé cultural

El darrer ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, celebrat el passat 12 de setembre de 2019, va acordar la declaració de l’església de Sant Andreu del Castell d’Oliana com a bé cultural d’interès local (BCIL). El monument incorporat en aquesta categoria de protecció del patrimoni és un temple. Es tracta d’una església romànica, construïda al segle XI, situada en una posició prominent a la sortida del grau d’Oliana, que coincideix amb l’emplaçament de l’antic castell d’aquesta població.



L’església de Sant Andreu del Castell d’Oliana presenta un característic campanar de torre quadrangular, refet en la campanya de restauració que tingué lloc durant la dècada de 1970. El temple va ser coronat per una terrassa, en no tenir cap constància clara de com estava rematat durant l’edat mitjana. El seu altar original, actualment emplaçat al Museu Diocesà de Solsona, era una antiga ara romana reaprofitada, amb un reconditori on s’hi va trobar, en una lipsanoteca de vidre, l’acta de consagració de l’església, que va dur a terme el bisbe Eribau d’Urgell l’any 1036.



Amb el temps, Oliana es va desplaçar progressivament cap al nucli actual, situat a la plana, on es va construir l’església nova de Sant Andreu. L’antiga església del castell es mantingué com a sufragània de la parròquia d’Oliana. La seva progressiva degradació, fruit del pas del temps i dels problemes per al seu manteniment, va mobilitzar la població d’Oliana, que es va implicar d’una manera molt activa en la seva restauració, segons un projecte de l’arquitecte lleidatà Guillem Bàez, que va ser executat l’any 1977.



L’article 17 de la Llei 9/1993 de Patrimoni Cultural Català atorga als consells comarcals la competència de catalogació de béns culturals d’interès local en aquells municipis inferiors a 5.000 habitants. En el cas de l’Alt Urgell aquesta competència implica la totalitat de municipis, a excepció de la Seu d’Urgell.