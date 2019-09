Bomosa i Laika presenten la primera Fira Animalista d’Andorra

Amb motiu del Dia internacional dels animals, Bomosa i Laika van presentar ahir juntament amb el Comú de la Massana, la 1a Fira Animalista d’Andorra, que tindrà com a escenari la plaça de les Fontetes. Serà el pròxim dissabte, 5 d’octubre, just l’endemà del Dia Internacional a favor dels animals. La fira té el suport la corporació massanenca, ja que, com va assegurar el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sergi Gueimonde, «volem tenir una parròquia sensibilitzada i amb harmonia amb tota la població. Extrapolat a l’àmbit dels animals, això significa que volem que hi hagi una bona convivència entre els ciutadans que tenen gossos i els que no».



L’acció també compta amb la col·laboració d’un important nombre d’associacions i entitats d’Andorra i Catalunya. La fira inclourà estands on es podran adquirir productes per les mascotes i es podrà col·laborar amb associacions que es dediquen a la seva cura i al seu benestar.



Al llarg de tota la jornada es celebraran conferències sobre la tinença responsable animal, la conscienciació d’una bona adopció, l’alimentació natural, la leishmaniosi canina, la propiocepció, les teràpies assistides amb gossos, l’ensinistrament en positiu o sobre activitats que es poden fer amb cavalls, espècies de la fauna d’Andorra, l’espiritualitat dels animals o la perruqueria canina.