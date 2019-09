Andorra la Vella vol donar a conèixer els camins de l’obaga

El Comú d’Andorra la Vella ha presentat les millores dels camins de muntanya de la part obaga amb l’objectiu de potenciar-los i donar valor a aquesta zona. Segons David Astrié, conseller de Medi Ambient i Innovació, aquests camins no són massa coneguts ni per la mateixa gent d’Andorra. «Són camins que ja existien però hem reforçat la senyalització», va declarar Astrié. A banda, en aquests camins també s’han habilitat cinc miradors i s’hi ha instal·lat fonts. «Tots els treballs s’han efectuat des del mateix departament de Medi Ambient, és a dir, pràcticament a un cost zero», va explicar el conseller, ja que l’únic cost «han estat els 400 euros que han costat els vinils de les fotografies panoràmiques» que es troben a cada mirador.



Tots els camins estan marcats amb la durada aproximada i el grau de dificultat, i hi ha dos punts de sortida, l’aparcament del Prat Primer, al costat del berenador de la Comella i l’aparcament del Serradells. Tal com va indicar Astrié, els camins són accessibles per a tota mena de públic sempre que portin el material adequat, ja que «són passejos de com a màxim entre tres i quatre hores». Des del departament s’ha habilitat uns tríptics per ajudar a difondre aquests camins i també s’ha creat l’etiqueta #miradorsALV.



Finalment, el conseller va explicar que el projecte ha tingut una durada de dos anys i que, posteriorment, «hi haurà una segona fase del projecte a la solana». El departament va recordar l’existència de rutes de muntanya a la parròquia, ja que Andorra la Vella té un total de 170 quilòmetres de camins marcats, entre recs i camins de muntanya, amb 65 camins catalogats.