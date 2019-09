El Govern aposta per fer tornar el Cirque du Soleil l’any que ve

El Cirque du Soleil té moltsnúmeros per tornar a fer acte de presència al Principat l’any que ve. L’Executiu treballa en la línia de fer tornar la companyia canadenca el 2020 i, de fet, ja ha sondejat el sector turístic per veure quina és la seva rebuda amb la finalitat de comunicar-ho aviat, probablement aquesta setmana. «Tot apunta que repetiran un any més», expliquen des del sector, que desconeixen quina seria la nova ubicació, després que es donés per fet que l’aparcament del Part Central de la capital no continuaria albergant la companyia en cas que repeteixi en els pròxims anys, tot i que s’han barallat noves possibilitats per acollir-lo, com podria ser el cas del pàrquing de la Dama de Gel.

Des dels negocis vinculats al sector turístic, que es beneficien de l’arribada del Cirque du Soleil a l’estiu, apunten que en les reunions mantingudes amb la ministra de Turisme, Verònica Canals, s’han donat algunes pistes sobre la continuïtat de la companyia canadenca per seguir atreient visitants durant el període estival encara que el format, del qual tampoc se’n coneixen els detalls, també seria diferent respecte el que s’ha vingut oferint en els últims anys. La impressió del sector és que el Govern veu la continuïtat del Cirque du Soleil com una oferta que permetria garantir l’atractiu turístic de la temporada d’estiu, davant de la falta d’alternatives prou clares que li podrien agafar el relleu. «La sensació és que no volen deixar anar el producte, però intenten que la continuïtat sigui diferent», expliquen les fonts.

De fet, des del sector turístic no veuen amb mals ulls que el Cirque du Soleil, que al llarg dels últims set anys de funcions ha atret un total de 650.000 persones, torni. L’arribada de la companyia d’espectacles ha suposat una bombona d’oxigen per als establiments hotelers, sobretot de les parròquies centrals, per tal d’aconseguir quadrar els números fora de la temporada d’hivern. Amb tot, encara ha continuat sent latent el debat sobre si el format que s’ha ofert als espectadors en els últims set anys és prou sòlid com per atreure encara més turistes que decideixin a la vegada passar una nit al Principat.

Pausa per les eleccions

En els anys d’actuació del Cirque du Soleil, la majoria dels paquets venuts per part dels hotels s’han registrat durant els caps de setmana, que és el període en què pràcticament també havien quedat esgotades les entrades que posava a la venda Andorra Turisme. Arran de les eleccions del passat 7 d’abril, la decisió sobre continuar apostant per la companyia canadenca havia quedat en pausa, a l’espera que el nou Govern que prengués possessió decidís per quin camí optaria.

Al mes de juny, Verònica Canals, va deixar en l’aire la continuïtat del Cirque du Soleil a partir de l’any que ve i va afirmar que el Govern analitzarà l’impacte de retorn que genera la inversió -d’aproximadament uns 2,5 milions d’euros- per portar la companyia canadenca el mes de juliol i per determinar, per tant, si el model està esgotat o no.

Aleshores, Verònica Canals, que ha rellevat Francesc Camp en el càrrec, va explicar que els anàlisis sobre els estudis de viabilitat del Cirque du Soleil es compartirien i que representaraien una interpretació «fidedigna» de la realitat.

Des de les institucions han elaborat un seguit de dossiers sobre l’impacte del Cirque du Soleil a l’estiu.En aquest sentit, està previst que aquesta setmana l’Executiu presenti el balanç del Cirque du Soleil durant aquest estiu i l’impacte que ha suposat per al sector turístic. La més que probable continuïtat del Cirque du Soleil podria reobrir novament el debat sobre la necessitat o no d’un recinte multifuncional per acollir els diferents espectacles que es puguin realitzar al país.