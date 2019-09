Neilson busca una alternativa a Thomas Cook per portar britànics

La fallida de l’operador turístic britànic, Thomas Cook, no hauria de generar un gran impacte al país. Com a mínim així ho preveuen els diferents actors del sector turístic. Thomas Cook havia quedat tan sols com la companyia que operava els vols contractats per Neilson, encarregat, aquest sí, de vendre els paquets turístics, fet que hauria minimitzat les conseqüències de la fallida. Ara bé, tothom es mostra a l’expectativa de com es podrà encarar la temporada d’hivern tenint en compte que, d’una banda cal trobar una altra companyia aèria que porti els turistes fins a Lleida-Alguaire (aeroport des d’on se’ls portava fins a Andorra) i, de l’altra, hi ha incertesa sobre les conseqüències del Brexit.

Qui més s’ha hagut de posar les piles ha estat Neilson, el touroperador britànic encarregat de vendre els paquets turístics, que va reconèixer que en el seu cas l’impacte és «molt important». El portaveu de la companyia a Andorra, Ian Archer, va explicar que el 70% dels vols que tenien previstos eren amb Thomas Cook i que, per tant, ja treballen en la recerca d’una altra aerolínia que els permeti fer els viatges. Archer reconeix que els aparells de Thomas Cook estaven adaptats a les seves necessitats i per tant «no serà fàcil trobar una alternativa», però confien sortir-se’n i d’aquesta manera garantir l’arribada dels 10.000 turistes britànics que preveien portar al Principat aquest hivern.

La prioritat, però, és garantir el servei per als viatges que ja estaven contractats fins al mes que ve, encara registrats com a temporada d’estiu. I posteriorment, centrar-se en l’hivern. «L’important és no afectar la confiança dels clients per no perdre’ls», va afirmar Archer, que no va amagar que la fallida «és una mala notícia i un impacte negatiu al sector».

Entres les qüestions que caldrà tenir en compte amb la companyia substituta serà que es puguin mantenir els horaris, la capacitat dels aparells i la planificació feta per a l’hivern. «Sabem que no hi ha massa temps, però confiem poder tenir una solució els propers dies», va apuntar.

Cap turista atrapat

El president de la Unió Hotelera, Carles Ramos, va indicar que la fallida «directament, no ens afecta gaire». Va exposar que cap dels associats ha registrat deutes amb Thomas Cook, perquè no hi havia contractació directa, i que tampoc hi ha cap turista britànic al país que no pugui tornar a casa. Amb tot, admet que «és una mala notícia, perquè la previsió ja era que el turisme britànic disminuís pel Brèxit i, per tant, tenim un problema afegit». Igualment es va mostrar a l’expectativa de com reaccionarà Neilson i si seran capaços de trobar una alternativa amb un marge no massa ampli de temps.

De manera similar es va expressar el gerent de l’Associació d’Agències de Viatges d’Andorra, Raymond Juan. «Lamentem la fallida, però ara per ara no ens afecta directament», va manifestar, afegint que «ens trobem en una situació d’esperar i veure si es poden trobar solucions amb altres companyies».

Pel que fa a les estacions d’esquí, també van ser molt prudents amb les valoracions. Com la resta d’actors destaquen que el fet de no tenir contractació directa, en principi hauria de comportar un impacte mínim, però a l’espera de què passa amb els vols previstos per a l’hivern. El director general de Grandvalira-Nevasa, Alfonso Torreño, va puntualitzar que per ara «no podem avaluar l’impacte real perquè no tenim contractació directa», però sí que hi podria haver conseqüències pels vols xàrter que contractaven altres operadors turístics. En aquest sentit va afirmar que segueixen les notícies «amb preocupació» pendents de poder analitzar l’impacte real i d’aquesta manera buscar solucions si la situació fos greu.