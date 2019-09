Els defensors del tren de l’Arieja protestaran a Ax

Fonts del comitè expliquen que des de les institucions franceses s’han compromès a invertir en la millora de la catenària durant el 2020 en el tram entre Ax-les-Thermes i la Tour de Carol, que és el que corre el risc de desaparèixer en ser catalogat com a deficitari. Els usuaris temen que a llarg termini la línia pugui tancar-se i que només quedi en servei el tram entre Ax-les-Thermes i Tolosa.

Membres del comitè en defensa del tren de l’Arieja, que inclou la parada de l’Hospitalet, té previst organitzar una jornada de protesta el 19 d’octubre a Ax-les-Thermes per reclamar més inversions a la línia ferroviària. Així ho va anunciar ahir el moviment a través d’un comunicat, en què també denuncia el deteriorament a la línia en els últims anys. La intenció és que els participants a la marxa es trobin a la localitat de Foix per dirigir-se amb tren fins a Ax. L’arribada està prevista a les 11 del matí, i a continuació es faria una protesta fins al centre del poble i, posteriorment, un dinar. A les tres de la tarda està previst fer un debat sobre el futur de la línia, que duraria unes dues hores.

Per Enric Revuelta

