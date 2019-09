El nombre de turistes creix un 2% a l’agost i baixa el d’excursionistes

Mentrestant, el nombre de vehicles que va entrar al país durant el mes d’agost va ser de 462.368, fet que suposa un descens3,2% respecte al mateix mes de l’any 2018. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, van entrar un 5,5 menys de vehicles mentre que per la frontera francoandorrana l’entrada va ser similar a la de l’agost del 2018. Cal tenir en compte que el dissabte 10 d’agost es va produir l’esllavissada que va afectar la CG1, davant del Punt de Trobada, i que va obligar a taller el trànsit en els dos sentits de la marxa durant més de sis hores. També cal destacar que durant l’agost, el descens d’entrades per la frontera del riu Runer va ser més marcat en l’àmbit dels vehicles pesants, amb un 10,2% menys d’entrades.

El nombre de turistes va créixer un 2% durant el mes d’agost respecte al mateix període del 2018. Així s’extreu de les dades que va publicar ahir el departament d’Estadística sobre moviments turístics a les fronteres, que també especifica que el nombre d’excursionistes, és a dir, aquells que no pernocten al Principat, va caure un 3,4%. A l’agost van venir al país un total de 391.990 turistes, el 70% dels quals eren espanyols, mentre que el 22% eren francesos. D’aquesta manera, el sector turístic va aconseguir revertir els mals pronòstics que s’auguraven a principis d’estiu en quant a previsions d’ocupació.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació