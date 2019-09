Ramón Plaus, campió absolut tot i els incidents

Ramón Plaus (Silver Car) va ser el vencedor absolut de la XX Pujada al Farell, 6a prova del Campionat de Catalunya de Muntanya (CCM). El veterà campió andorrà va estar acompanyat al podi absolut de la prova per Raül Ferré (Speed Car GT-R) i Antoni Arrufat Pot (Silver Car).

La pujada va servir perquè diversos pilots de l’ACA Esport tornessin a la competició després de l’aturada estiuenca. A la categoria CM, Ramón Plaus (Silver Car S3) va tornar a demostrar que segueix en plena forma, ja que va ser l’únic a baixar de 2,41 minuts per a completar la pujada. Quant als pilots que compten amb el suport pel Programa de Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra, Raul Ferré (Speed Car GT-R) i Edgar Montellà (Speed Car GT-R), la cara va ser per a Ferré que va tornar a lluitar pel triomf absolut de la carrera, mentre que la creu va ser per a un Montellà a qui no li van sortir com esperava les modificacions en els reglatges del seu Speed Car.

Entre els Turismes, Gerard de la Casa (Seat Córdoba WRC - Baporo Motorsport) va cedir per només 4 dècimes en el seu duel particular amb el Porsche de Joan Salvans. No va ser el millor cap de setmana de competició per al voluntariós Eduard Andueza (Citroën AX), que va tenir molts problemes i va acabar amb el seu AX aturat a mitja pujada.

Tot en un cap de setmana marcat pels incidents. Les sortides de pista d’alguns participants, ja en les pujades d’entrenaments, van provocar un retard considerable en l’horari preestablert. Un cop completada la segona pujada d’entrenaments, van optar per anul·lar la tercera i iniciar directament les de carrera. El decalatge semblava resolt però els problemes van seguir. La primera pujada de carrera es va allargar més del que estava previst i la segona es va haver de parar per un accident d’un dels participants. Una vegada solucionat el problema es va intentar continuar però no va ser possible, el públic, que va assistir en gran nombre a la pujada, abandonava l’escenari del Farell per la carretera i es va optar per donar per finalitzada la prova.

El Campionat de Catalunya de l’especialitat encara la seva recta final amb la penúltima prova de la temporada: la IX Pujada DOGA Santa María Villalba-Ullastrell que es disputarà el 12 i 13 d’octubre.