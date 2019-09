Polítiques per protegir el patrimoni de la pedra seca

Els 27 i 28 de setembre es reunirà a Cal Pal una comissió d’experts per definir les polítiques que Andorra per desenvolupar els pròxims anys respecte al patrimoni de pedra seca que hi ha al país. Aquest és un tipus de construcció i de tècnica que des del projecte Primera Pedra s’hi està treballant per posar-ho en valor. En aquest sentit, des del 30 d’aquest mes fins al 12 d’octubre, es realitzarà el segon mòdul de la primera edició del curs de pedra seca, que és la continuació del que es va portar a terme el passat mes de juny. En aquesta ocasió, a banda de les sessions teòriques, els alumnes posaran en pràctica els seus coneixements a través de la construcció d’una cabana de pastor, un arc i una volta de mig punt en dues ubicacions: prop de l’orri del Cubil i a la zona d’Encodina.