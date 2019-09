Troguet vol fer cim al Manaslu aquest divendres

Stefi Troguet no s’atura. L’alpinista del pintallavis vermell es troba al Nepal i ahir va donar a conèixer quin és el seu full de ruta per coronar el cim del Manaslu (8.156 metres). Preveu coronar la vuitena muntanya més alta del món aquest divendres. D’aconseguir-ho seria el seu segon vuit mil.

Després d’uns dies on la neu i el mal temps han estat protagonistes per fi ha arribat l’esperada finestra de bon temps al camp base del Manaslu, i Troguet no la vol desaprofitar. Així doncs, ahir al matí va anunciar a través de les xarxes socials els tempos que vol seguir. Completada la fase d’aclimatació, Troguet es troba ara al camp base i avui té intenció d’arribar al camp 1 situat a 5.800 m. Dimecres vol superar el camp 2 i dormir al camp 3 a 6.800 m. Dijous té intenció d’arribar a l’aresta on està situat el camp 4 a 7.450 m. Divendres intentaria atacar el cim de 8.156 m. Com sempre l’alpinista andorrana farà l’intent sense oxigen.

D’aconseguir-ho seria el segon vuit mil per Stefi Troguet, que ja va coronar el Nanga Parbat el 3 de juliol d’aquest mateix any sense haver d’ajudar-se d’oxigen.