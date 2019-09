Concert de l’ONCA per recordar el rol d’Andorra en els períodes de guerres

Andorra és un país de pau, però durant el segle XX va haver de viure envoltada de països en guerra. Precisament aquest fet, i el paper del Principat durant els conflictes bèl·lics, és l’argument que centra el programa Fronteres del terror i de la guerra, concert interpretat per l’ONCA, i que tanca el cicle Fronteres. L’actuació serà el 5 d’octubre al Prat del Roure d’Escaldes Engordany (20.30 hores), amb l’entrada gratuïta.

L’ONCA, sota la direcció de la violinista del Quartet Casals, Vera Martínez, compta amb Gerard Claret com a narrador en un concert que s’acompanya d’una contextualització històrica amb imatges i lectures seleccionades per Albert Villaró, amb la col·laboració de l’Arxiu Nacional d’Andorra i de l’Institut d’Estudis Andorrans. El programa se centra en tres obres de cambra de gran transcendència iniciant-se amb la Serenata (1892) d’Edward Elgar, seguida del Langsamer Satz (moviment lent, 1905) d’Anton Webern i el Quartet núm. 8 de Dmitri Xostakóvitx.

En el mateix context, a les 15.00 hores i després d’uns mesos que sortís a la llum l’edició del llibre Andorra literària. Rutes de novel·la de Roser Porta i Tony Lara, Editorial Andorra organitza la ruta Herois perseguits per la Gestapo, gratuïta i oberta a tothom, i que estarà conduïda per Porta en la part literària i en la històrica per Claude Benet, expert en xarxes d’evasió i autor de Guies, fugitius i espies. També hi haurà la intervenció de Rosa Viadiu.