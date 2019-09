Llovera i España fan una conferència sobre el Dakar

La parròquia d’Encamp acollirà un seguit de conferències durant aquesta setmana. En l’àmbit esportiu, dijous a les 19.00 hores, la sala de festes del Complex d’Encamp serà l’escenari on tindrà lloc la tercera ponència del cicle de conferències en el marc del turisme esportiu i de benestar d’enguany i que té per a títol Una aventura, un somni fet realitat: el Dakar i que anirà a càrrec dels pilots Cristian España i Albert Llovera.

La xerrada servirà per conèixer els inicis en l’esport dels dos conferenciants, així com la seva evolució com a persones i esportistes al llarg dels anys, de les seves aspiracions i de com van decidir participar al Dakar. Pel que fa a aquesta competició, els dos pilots explicaran què els ha suposat viure aquesta cursa de motor extrema, les anècdotes i vivències experimentades. A més, els assistents podran conèixer de primera mà les necessitats i els sacrificis que han hagut de realitzar per poder participar-hi. Totes les xerrades són amb entrada lliure.