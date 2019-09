El PS pregunta al Govern pel concurs del casino

Segons es va explicar, les preguntes es van entrar a Sindicatura ahir i requereixin que el Govern hi doni una resposta oral en una sessió de Consell General.

En aquest sentit, i perquè «el Govern ens aclareixi la situació», el conseller socialdemòcrata planteja les següents preguntes: «per quins motius es denega aquesta llicència quan Jocs SA havia guanyat el concurs? En quina situació està avui tot el procés d’adjudicació per l’explotació del casino? Està previst un segon concurs? Cap la possibilitat d’adjudicar el mateix a una altra societat? O bé el Govern renuncia a que Andorra tingui un casino?». Un seguit d’interrogants que van acompanyats per la incertesa sobre el concurs que també ha generat el creuament de demandes judicials entre els aspirants a obtenir la llicència.

Segons es va informar ahir des de la formació a través d’un comunicat, Miró argumenta el seu interès en el fet que fa més d’un any que es va adjudicar el concurs internacional a Jocs SA i que ja fa més de mig any que «vam tenir la sorpresa que es denegava la llicència d’explotació», «i des d’aleshores poca informació hem tingut».

El conseller general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Joaquim Miró, vol saber en quina situació es troba el concurs pel casino. El conseller del PS mostra interès en conèixer els motius que van portar a la denegació de la llicència a Jocs SA i alhora es pregunta quins passos se seguiran a partir d’ara des de l’Executiu. És a dir, vol mirar d’aclarir si hi ha previsió de fer un altre concurs, si la llicència la pot obtenir una altra societat o, per contra, «si el Govern renuncia a que Andorra tingui un casino».

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació