La Diputació vol aturar les «irregularitats» en els ajuts

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, va assegurar ahir al Ple ordinari de la corporació, que un dels objectius amb què inicia el mandat és impedir que hi hagi casos d’adjudicacions directes en la concessió d’ajuts als municipis. Talarn va afegir que aquest és «el cavall de batalla d’ERC» des de la legislatura passada i que aturaran qualsevol «irregularitat».



El president de l’ens responia així a la queixa exposada pel grup del Comú de Lleida, que abans del ple havia denunciat el presumpte atorgament de prop d’un milió d’euros en subvencions a municipis governats pel PDeCAT al llarg de la legislatura passada. La diputada Elena Ferre creu que hi ha «evidents indicis de corrupció» en el modus operandi utilitzat fins ara i va demanar «responsabilitats polítiques». Per contra, des de JxCat, Rosa Pujol va negar les acusacions dels comuns i va definir com a «zero opacitat i total transparència» la mecànica que s’ha fet servir fins ara.



Joan Talarn va assegurar que aquesta qüestió ja es va posar al damunt de la taula durant les negociacions del pacte de govern amb JxCat i que a l’acord a què van arribar «queda clar que això no seguirà passant». Segons Talarn, el pacte de govern d’ERC amb Junts està fet amb la «responsabilitat» de deixar clar com aniran distribuïdes les ajudes i subvencions, en base a un projecte iniciat que parteix de «la necessitat que les institucions tinguin el millor model de finançament», informa RàdioSeu.



Malgrat aquestes explicacions, Elena Ferre va insistir a exigir «responsabilitats polítiques» i «respostes concretes» perquè creu que els indicis que presenten «no han estat contestats ni aclarits». El grup registrarà una pregunta perquè els responguin amb documentació i actes per aleshores poder «corroborar si hi ha corrupció o aquesta no existeix». Es referia concretament a ajuts directes de 960.000 euros a ajuntaments de la plana de Lleida (Aitona, Torrefarrera, Benavent de Segrià i Artesa de Lleida) atorgats a les juntes de l’1 i el 4 de juliol.