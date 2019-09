El projecte Tàndem arriba al «punt òptim» en la seva quarta edició

Tant la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarruble, com el líder del clúster d’Educació d’Actua, Ferran Costa, van coincidir que la quarta edició del projecte Tàndem ha aconseguit arribar al seu objectiu. De fet, Costa va indicar que «es troba en el seu punt òptim, ja que és un projecte madur i estable que està donant els seus fruits». Segons van anunciar en l’acte de presentació que van realitzar ahir mateix, enguany hi participen un total de 68 alumnes de cicles de Formació Professional de diferents disciplines que, distribuïts en un total de dotze equips, hauran de resoldre els reptes plantejats per les empreses MoraBanc Andorra, Unicef i Vatel, escola de turisme i hoteleria.

El líder del clúster d’Educació va voler destacar que el projecte és beneficiós per a les dues parts, ja que les empreses reben una visió «fresca i innovadora» per part dels joves mentre que aquests darrers s’emporten una «visió molt clara de com és el mercat laboral». Per la seva banda, la ministra va comentar que dins del sistema educatiu andorrà sempre s’ha pensat que els centre escolars no han d’estar aïllats de la realitat. «En aquest projecte saps que allò que aprens pot tenir una aplicació immediata», va insistir Vilarrubla tot recordant que s’estan duent a terme projectes similars tant a la universitat com a les escoles d’educació secundària.

Pel que fa als reptes plantejats, MoraBanc Andorra busca aconseguir que anar als partits de bàsquet sigui una opció d’oci prioritària per a la població d’entre 20 i 40 persones; Unicef vol potenciar la col·laboració dels joves amb l’entitat; i l’escola Vatel cerca com potenciar les professions de turisme i hoteleria.