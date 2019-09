La despesa en pensions creix un 9% el primer semestre de l’any

Les despeses de les pensions de la branca de jubilació van incrementar-se en un 9,1% el primer semestre d’enguany respecte al mateix període de l’any anterior, ja que van caldre 49 milions d’euros per cobrir les prestacions contributives dels 13.109 pensionistes que hi havia registrats al juny, un 3% més que al primer semestre de l’any anterior. Així va exposar-ho ahir el Consell d’Administració de la CASS en la sessió en què va presentar la liquidació de comptes del primer semestre del 2019.

De fet, no només van créixer les despeses de la branca de jubilació, sinó també les de la branca general, ja que les prestacions sanitàries van representar un increment del 4,4% respecte al primer semestre del 2018, amb 50,1 milions d’euros, i les de prestacions econòmiques –baixes, pensions d’invalidesa i pensions d’orfenesa–, del 9,4%, amb 30,2 milions d’euros. De tota manera, tal com van posar de relleu des del Consell d’Administració de la CASS, durant el mateix període també van augmentar els ingressos «a causa de l’increment del nombre d’assalariats i treballadors per compte propi». Si bé els ingressos de la branca general van fer-ho en un 4,1% tenint en compte tant els 63,2 milions de les cotitzacions dels assalariats i els treballadors per compte propi com els 5,2 milions de les pensions i les baixes, els de la de jubilació van representar únicament un 3,4% més.