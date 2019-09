Visa confia que les càmeres dissuadeixin l’incivisme

El conseller de Serveis Públics del Comú de Sant Julià de Lòria, Joan Visa, va assegurar que la instal·lació de càmeres de videovigilància a la parròquia persegueix un objectiu «dissuasori» envers als actes incívics que han proliferat en els darrers temps. «Els podrem trobar, anar buscar, reeditar tot el que hi ha gravat i a partir d’aquí veure qui ha estat la persona que ha comès l’acte», va manifestar Visa, qui va haver de prendre la paraula durant la reunió de poble del passat dilluns per defensar la tasca duta a terme per la corporació en matèria de seguretat.

«El problema que tenim amb el civisme és com a totes les altres parròquies. El que passa és que aquí tenim una gran dispersió. Prat del Senzill és un lloc que és un cul de sac. Allà hi va la gent a la nit i no està prou vigilat», va declarar Visa. En aquest sentit, la corporació ja ha començat la instal·lació que s’estendrà a «parcs, pàrquings, deixalleries i altres llocs comunals». El material enregistrat anirà a parar a una centraleta «on hi haurà un vigilant que estarà controlant tot el que està passant». Per tot plegat el comú ha previst una partida pressupostària de prop de 32 mil euros que ha estat adjudicada al Grup Lomi, a través d’un concurs nacional, i el termini d’execució serà d’entre quatre i sis setmanes.

«Ens hem trobat que hem tingut destrosses de gent que ha entrat de nit per malmetre tanques que han acabat trencades, quan justament els parcs infantils els tanquem per la nit per tenir més seguretat», va afirmar Visa. D’altra banda, el conseller va posar en valor el desplegament policial realitzat per la festa major i va negar que a les barres s’hagués subministrat alcohol a menors.