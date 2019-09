SDP convida el PS a formar part de Laurèdia en Comú

El conseller de Cultura del Comú de Sant Julià de Lòria i dirigent de Progressistes-SDP, Josep Lluis Donsión, va obrir la porta ahir a que el PS s’integrés, de cara a les properes eleccions comunals, dins de la candidatura de Laurèdia en Comú. «Esperem que gent del PS aquesta vegada s’afegeixin a la plataforma», va manifestar Donsión, partidari «d’aglutinar el màxim de persones que tinguin diferents opinions i poder crear un comú més fort i més representatiu». En aquest sentit, el progressista va recalcar que «les eleccions comunals s’enfoquen més en la gestió de comú i no entren tant les ideologies polítiques que hi hagi». Amb tot, Donsión va matisar que a les reunions de Laurèdia en Comú ja «venen representants del PS», quelcom que des del comité parroquial socialdemòcrata a Sant Julià van limitar-se a assenyalar que tant sols hi assisteixen simpatitzants «a títol particular».

En qualsevol cas, Donsión també va manifestar que les diferents sensibilitats que integren la plataforma (DA, SDP i independents) coincideixen en expressar la seva voluntat perquè l’actual cònsol, Josep Miquel Vila, torni a encapçalar la llista de Laurèdia en Comú. «La preferència és que el cònsol que hi ha continuï. Ara bé, això és una decisió que ha de prendre ell», va asseverar. Respecte a la reedició de Laurèdia en Comú, Donsión va afirmar que «estem convençuts que el sentit de plataforma ha funcionat i que tirarà endavant» i, per la seva banda, el president de Progressistes-SDP, Jaume Bartumeu, li va augurar «futur». Així mateix, el líder morat va dir que el proper escenari electoral «està una mica enfosquit» atès que «les diferents forces polítiques s’estan apuntant a fer llistes no partidàries».

CRítics amb filloy/ Per últim, Bartumeu va criticar el ministre d’Habitatge, Victor Filloy, per «resituar el seu plantejament» en relació a la proposició de llei del PS rebutjada pel Govern, la qual n’era partidari com a gerent de l’Acoda. «Ja hem interpel·lat al ministre per saber si continua pensant el que ens va venir explicar a SDP i vam introduir al programa o si ara resulta si això s’ha convertit en un fons d’inversió», va cloure Bartumeu.