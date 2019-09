Doria, Pellicer i Font, preparades pel repte del Mundial de la Seu

Els Campionats del Món de Canoa Eslàlom 2019 ja són aquí. La competició que tindrà lloc al Parc Olímpic del Segre arrenca avui i, en representació andorrana, hi haurà les palistes Mònica Doria, Laura Pellicer i Noemí Font. Les atletes tenen clar que la competició d’aquests dies les pot portar a assolir l’objectiu de la temporada: classificar-se per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, sigui en la modalitat de caiac o en la de canoa. A més petita escala, l’objectiu de la competició és arribar a la semifinal tant en C1 com en K1. Però les representants del Principat se senten fortes i preparades pel repte.

Les esportistes remarquen que no s’han de capficar en l’objectiu de la fita sinó que han de gaudir-la

«És una competició que estem preparant des del primer dia de la temporada. Sí que la vèiem molt lluny però ara ja la tenim aquí. Em sento molt preparada perquè crec que hem fet molt bona feina durant aquest hivern i durant l’estiu i aniré a gaudir-la com si fos una competició més», comentava Mònica Doria. En la mateixa línia, Laura Pellicer va indicar que «crec que els objectius estan definits però són l’última cosa en la qual hem de pensar. Hem fet la nostra feina i hem treballat moltíssim durant aquests anys i trobo que, si ho faig bé i tot dona fruit, els objectius es compliran».

Així mateix, Pellicer va explicar que «aquesta tarda [ahir pel lector] hem fet la reunió de l’equip i ens han dit que no ens hem de capficar, sinó que hem d’anar a gaudir perquè és un Mundial que juguem a casa, i vés a saber si n’hi haurà un altre aquí. El més important és que gaudim de la competició i del nostre esport». Una disciplina que, segons Doria, «són dos minuts molt intensos durant els que has d’estar molt concentrat. Hem d’evitar obsessionar-nos i pensar que és una competició més. Si tot va bé, els resultats ja vindran en conseqüència».

Doria: «Em sento molt preparada perquè crec que hem fet molt bona feina tant a l’estiu com a l’hivern i aniré a gaudir de la competició»

El missatge de l’equip tècnic del club Cadí Canoë-Kayak, on entrenen les palistes andorranes, anava en la mateixa línia. «Gairebé tothom ens diu que estem molt preparats perquè és el nostre canal, vivim i entrenem aquí. Ens el sabem de memòria i l’únic que hem de fer és estar tranquils, no posar-nos pressió i mantenir el cap fred», va exposar Doria tot just sortir de la reunió amb l’equip.

Uns Mundials a casa

«És una oportunitat increïble, no sabem si tornarà a passar mai més, i és molt especial. Volem viure aquesta experiència perquè estarem acompanyats de tota la gent que ens estima i que ens dona suport. Fa des que tenim 8 anys que remem en aquest canal i sempre hem vist a la mateixa gent, ens coneixem tots i és molt maco que puguem estar tots aquí en un moment tan especial» va valorar Doria.

Pellicer: «Em sento més còmoda amb la modalitat de caiac però la canoa també dona molt joc i hi ha menys competència»

«Tenim un clar avantatge i és que estem jugant a casa i això fa que afronti el repte amb molta il·lusió. Tenim moltes ganes i ambició perquè hi ha uns objectius que vull complir. Jo em sento més còmoda amb caiac però la canoa també dona molt joc i hi ha menys competència», va expressar Pellicer. Ara bé, l’atleta va confessar que tenir públic animant li genera sentiments contradictoris: «L’afició crea una mica de nervis. Crec que és un punt a favor que també pot anar en contra. Però hem d’agafar tots els ànims que ens transmet la gent i utilitzar-los per anar a totes».

Les palistes han fet un bon paper i durant tota la temporada les hem vist fent registres que les permetria assolir el repte. Pel que fa a les rivals, Doria va remarcar que «sabem que hi ha moltes noies que són molt bones però també sabem que si fem una baixada com nosaltres sabem, donant el nostre màxim, podem estar allà. Ens centrarem en la nostra feina i no en els altres».

Avui comença la competició amb les proves d’equips i no serà fins dijous que les andorranes no s’estrenaran en la competició amb les classificatòries de caiac mentre que les de canoa seran divendres. Les semifinals d’ambdues modalitats es disputaran el dissabte i la final, diumenge.