El bus del Pas de la Casa passarà cada mitja hora a partir de dilluns

a partir del 30 de setembre, la línia de bus L4, que connecta Andorra la Vella amb el Pas de la Casa, tindrà una freqüència de pas de dilluns a dissabte de 30 minuts, en lloc de l’hora actual. Pel que fa als diumenges i festius, els busos passaran cada 45 minuts, excepte en les hores punta (de 06.15 hores a 10.15 hores i de 18.30 hores a 21.30 hores), quan hi haurà un autobús cada mitja hora. Així ho va anunciar ahir el ministre de Presidència i Economia, Jordi Gallardo, després de reunir-se amb responsables de les companyies operadores de les noves línies de transport regular de viatgers. La trobada va servir per fer una primera valoració del funcionament del nou sistema i per «recollir els suggeriments de canvis, tant dels usuaris com dels comuns, arran de les incidències dels últims dies»,segons Gallardo.

A més d’aquesta modificació a l’L4, el ministre va anunciar que el mateix dia 30, l’L3 –que actualment va fins a Canillo– s’eliminarà per «crear una ruta circular» que connectarà Escaldes-Engordany (des de les avingudes del Pessebre i de Fiter i Rossell) amb el centre d’Andorra la Vella. «El que pretenem és que la gent de la part alta d’Escaldes tingui un accés directe a la capital sense haver de fer transbordaments», va explicar el ministre.

La nova mesura, però, «no implicarà una pèrdua de qualitat respecte a les freqüències que hi ha a Canillo», gràcies, justament, a l’ampliació horària de l’L4 amb inici i final al Pas. Aquesta modificació, a més, permetrà que amb la combinació de l’L2, hi hagi un autobús cada 12 minuts a Encamp. En la reunió, el Govern i les companyies també van acordar ampliar l’horari de l’L1, que uneix Sant Julià de Lòria amb Escaldes-Engordany, i que a partir de demà es posarà en marxa a les 06.20 hores, en comptes de les 07.00 hores com fins ara. Pel que fa al Bus Exprés, sortirà de Sant Julià a les 06.30 hores.

Petició de gratuïtat

Preguntat per la petició del col·lectiu ecologista Fridays for Future a favor d’un transport públic gratuït, Gallardo, que a l’agost va afirmar que l’Executiu té la voluntat d’anar rebaixant les tarifes del transport públic i avançar cap a un cost zero pels usuaris en el futur, va apuntar que abans cal millorar la qualitat del servei actual i tenir «més dades i informació» respecte al pes que això suposaria per a l’Estat. «La plataforma instal·lada en tots els busos ens permetrà conèixer millor el seu ús [...] i potser de cara als pressupostos del 2021 estarem en situació de fer una proposta més clara», va aventurar al ministre. Amb tot, va recordar que amb les noves tarifes el preu global «ja ha baixat un 10%», tot i que «és possible que encara no sigui prou».