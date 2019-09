Pol Moya, preocupat per les condicions del Mundial

La forta onada de calor que està afectant la zona dels Emirats Àrabs posa en risc el Mundial d’atletisme de Doha. Per assegurar la seguretat dels corredors, es mesurarà la temperatura de l’ambient amb un termòmetre especial que té en compte la temperatura i la velocitat de l’aire. Quan aquest marqui els 28 graus centígrads, s’alçarà una bandera negra que indicarà posposar o cancel·lar la prova. Tot i això, la decisió final la prendrà el director de la competició.

L’atleta andorrà Pol Moya va arribar ahir a Doha per a disputar la prova dels 800 metres que tindrà lloc dissabte i va comentar que «la calor és molt bèstia però en principi l’estadi és climatitzat de manera que, a l’hora de competir, no sé com serà. Demà [avui per al lector] o demà passat [demà] veuré on escalfarem i descobriré si també està o no climatitzat. Em preocupa escalfar a 40 graus i amb la humitat que hi ha, per després entrar a l’estadi i que estiguem a 25 graus i morim de fred. M’han comentat que fa temps havien posat la temperatura a 18 graus. Tinc claríssim que sortiré d’aquí constipat perquè l’aire condicionat em deixa molt tocat. Les dues setmanes senceres no les aguantaré però espero arribar bé a dissabte».

El principal problema de l’onada de calor està «amb la marató i la marxa perquè no sé com faran aquelles distàncies a fora. Tot just arribar he pensat que era una animalada i que no sortiria ni a rodar, em quedo al gimnàs de l’hotel. I demà (avui) també, tot el que pugui ho faré aquí i a fora faré el mínim», exposava Moya.

L’esportista tancarà als Emirats Àrabs la temporada que ha suposat el seu retorn a la competició després d’una lesió al peu.

Pel que fa a les expectatives, va indicar que «si les condicions són bones i puc rendir el màxim, estaria satisfet amb fer un bon paper i apropar-me als temps d’aquest any. Un 1,48 minuts baixos seria un temps acceptable; un 1,47 estaria bé i, si fes marca, seria excel·lent. Però la temporada ha estat molt llarga i arribem amb les forces justes. Dependrà de com estigui aquell dia, de les condicions i de la calor»

«Crec que serà un Mundial molt estrany perquè ha caigut molt tard i els Jocs de l’any que ve són molt aviat, de manera que els condicionarà la preparació. La gent que ve amb opcions de medalla arriba molt forta però els que s’han classificat justos... Ja veurem com arriba la gent de forma i com els afecta la calor», afegia.

Moya competirà dissabte a les 17.05 hora local (16.05 hora andorrana) en la primera ronda dels 800.H