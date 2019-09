L’Executiu instal·la un nou radar a l’Avinguda Tarragona que ja ha entrat en funcionament

La velocitat màxima permesa en aquest punt és de 50 quilòmetres per hora. Els altres dos radars instal·lats recentment a Andorra la Vella i que van entrar en funcionament a principis d’aquest mes estan ubicats davant de l’Estadi Comunal Joan Samarra i a la zona de les Costes.

L’Executiu va col·locar ahir un nou radar a l’Avinguda Tarragona, a la CG2 en sentit nord, després de la rotonda de l’Estació Nacional. Fons del Govern van explicar que aquest cinemòmetre, que s’afegeix als tres que ja s’han instal·lat recentment en aquesta via (dos a la capital i un de tram entre Canillo i Encamp en sentit sud), ja ha entrat en funcionament.

Per Enric Revuelta

