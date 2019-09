Marín i Estévez agafen forma de cara al nou curs

Els membres de l’equip de boardecross de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) continuen treballant per l’inici de la temporada. Lluís Marín i Maeva Estévez estan seguint un pla de treball intens que els ha portat a diferents estades i concentracions.

Lluis Marín va fer una primera estada estiuenca a Val d’Isère (França). Després, una segona concentració a les Deux Alpes. Des dels Alps, el rider andorrà va tornar a Andorra per continuar amb el treball físic, i en el mes de setembre ha estat també a Saas Fee (Suïssa) amb unes bones condicions i on pogut continuar amb el treball. «Els primers dies van tancar, però després va anar molt bé», va explicar Marín.

Per la seva part, Maeva Estévez va ser a Autrans, prop de Grenoble (França), i del 8 al 13 va realitzar una estada per agafar fons físic. Es tractava d’anar en bicicleta dels Alps fins a la costa francesa, és a dir des de Mont de Lans a Cassis, al sud, a prop de Marsella. Després, la programació va incloure una estada a la zona alpina de l’Stelvio, que va finalitzar el passat divendres, i on Estévez va estar surfejant ja amb neu i practicant circuits de gegant i, sobretot, entrenant les sortides. El pròxim 4 d’octubre, la rider andorrana torna a viatjar a Saas Fee per continuar amb la preparació durant altres cinc dies. «Tinc bones sensacions i estan sortint bones baixades», va manifestar Estévez.