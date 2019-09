El president d’SDP, Jaume Bartumeu, però, va atribuir l’error al «desgavell del Govern en l’organtzació del servei públic de transport, especialment en les poblacions més llunyanes», com és el Pas de la Casa. Bartumeu també va assegurar estar «indignat» i «preocupat» per la situació.

Dilluns al vespre es va fer viral un vídeo en el qual es veia un grup de persones que es trobava al Pas de la Casa i es queixava que feia gairebé dues hores que no passava cap autobús. Davant la polèmica, Gallardo va explicar que es va tractar d’un «error humà», ja que el conductor encarregat de la ruta es va equivocar de parada i «en lloc de sortir del Pas, ho va fer des de l’Estació Nacional d’Autobusos». Malgrat la justificació, el ministre va admetre que «això no es pot tornar a repetir», tot matisant que «el compliment de la puntualitat és més difícil d’assumir en unes línies que en unes altres».

Per Victoria Gómez

