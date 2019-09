Projecte de memòria històrica del que és avui l’avinguda Meritxell

Una de les ubicacions més conegudes del país, tant pels seus habitants com pels forans, és l’avinguda Meritxell d’Andorra la Vella. Des de la seva construcció ha patit força canvis, consolidant-se com un eix comercial i via de pas. En aquest context, el comú de la capital realitza un projecte de memòria històrica anomenat Memòries de construcció de l’avinguda Meritxell, amb imatges i entrevistes a persones que han sigut part activa del carrer, que es podrà veure en una exposició a la Fira d’Andorra la Vella.

Engloba el període que suposa el procés de neixament, creixement i consolidació, del 1930 al 1977. En aquest treball de recerca es documenta la construcció de la carretera i l’arribada de Fhasa, i com amb l’esforç col·lectiu es van aixecar edificis d’habitatges, hotels i equipaments comercials. També hi ha una setantena d’entrevistes a persones vinculades estretament amb l’avinguda, entre els quals persones d’entre 65 i 100 anys. Exposen els seus records propietaris de terrenys que hi van construir els edificis, empresaris que van materialitzar establiments comercials i hotelers, així com veïns.

La cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, va reunir-se ahir amb bona part dels entrevistats per agrair-los la participació en el projecte, que es troba en la recta final de producció i que es podrà veure a la 41a Fira d’Andorra la Vella, del 25 al 27 d’octubre, en una exposició interactiva. Després es traslladarà temporalment a un espai de la part alta de l’avinguda i a inicis del 2020 estarà fixa a l’edifici administratiu comunal situat a la plaça Lídia Armengol.