Moldàvia accedeix a jugar a l’Estadi Nacional en l’enfrontament de l’11 d’octubre tot i que la gespa amb la qual compta el camp no hagi passat l’homologació de la UEFA. Tal com va avançar RTVA i va confirmar EL PERIÒDIC, el Nacional serà l’escenari del partit entre Andorra i Moldàvia de futbol. I, perquè sigui així, ha calgut la insistència de la UEFA a la federació moldava i que Félix Álvarez, nou president de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), hagi emès una carta al president moldau, fet que va ser determinant perquè els rivals acceptessin jugar-hi.

El canvi de gespa planteja problemes pel rugbi i el Govern té pendent una reunió amb la federació

I és que la gespa amb què compta l’Estadi Nacional no va passar el segon control de l’organisme europeu. És per això que el fet que s’hagi accedit a la disputa del partit que es correspondrà al setè enfrontament de la fase classificatòria per a l’Eurocopa 2020, és quelcom purament excepcional. De fet, el Ministeri de Cultura i Esports va arribar ahir a un acord amb la FAF per canviar la gespa de l’Estadi Nacional de cara al partit del pròxim 17 de novembre que la selecció andorrana jugarà contra Turquia, ja que després del text l’organisme internacional va advertir a l’entitat que l’enfrontament contra la selecció turca no es podria disputar amb la gespa actual.

Així, la FAF va oferir la gespa que s’havia d’instal·lar a la Borda Mateu, que es col·locarà, de manera provisional, a l’Estadi Nacional durant les pròximes setmanes. Per tant, en l’exercici 2020, el Govern farà la instal·lació definitiva de la nova gespa al camp nacional, tal com ja estava previst, i, un cop feta la instal·lació definitiva, la gespa propietat de la FAF s’ubicarà novament a la Borda Mateu. Amb aquesta solució acordada es garanteix que els partits de la selecció es jugaran a Andorra, tal com ja s’havia indicat.

Problema amb el rugbi

La incidència amb la qual s’enfronta el Govern després d’aquesta decisió és la de canviar els entrenaments i els partits previstos que tenen lloc al Nacional. Així, tal com va explicar el Govern en un comunicat, «durant el període de canvi de gespa, el ministeri encarregat dels esports, està treballant amb la Federació Andorrana de Rugbi (FAR) per reubicar els entrenaments i els partits previstos que tenen lloc a l’Estadi». La superfície de joc que instal·laran només es preveu per al futbol.

David Ferré, president de la FAR, va lamentar «no tenir informació» i no haver celebrat una reunió oficial entre el Govern, la FAF i la mateixa entitat. «No m’han dit res i no he validat res, però només es pot entrenar al Comunal i Encamp s’ha d’homologar», comentava. «Hem parlat amb el Govern però no sé a quin acord s’ha arribat», assegurava, tot i que es va mostrar obert a parlar i firmar un conveni. «Vull saber quina solució ens donen, ara tenen un problema perquè tenim moltes categories i el VPC», afirmava.