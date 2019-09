L’FC Andorra supera la xifra dels 600 abonaments

L’FC Andorra va engegar la campanya de captació de socis del club el 13 d’agost i en poc més d’un mes ja s’ha superat la barrera dels 600 abonaments. Des del club van indicar que el creixement més gran el van experimentar abans que comencés la lliga però que ara, cinc jornades més tard, tenen una mitjana d’uns deu socis nous a la setmana. No fa gaire que l’ens va informar que ja tenia els carnets preparats i que els abonats poden anar a recollir-los a la Seu Social del MoraBanc, on se’ls proporcionarà una motxilla i una bufanda del club com a obsequi.

El carnet permet accedir al camp per veure tots els partits de lliga de Segona B a casa (excepte els partits de Copa del Rei i altres competicions), i gaudir de diferents avantatges que apareixen a la web del club com el descompte a la plataforma footters, que permet seguir tots els partits en directe. L’abonament general té un cost de 80 euros; el juvenil –per a joves entre els 14 i els 18 anys–, 60; i l’infantil és gratuït.