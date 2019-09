Crítica social amb els 3.000 crancs de Balmaseda

Ahir es va inaugurar a la sala d’exposicions del Govern l’Artalroc l’exposició 'La ruta migratòria, una singularitat paisatgística', de Javier Balmaseda. Es tracta d’una instal·lació artística espectacularitat que reprodueix un fragment de carretera a mida real, de 10 metres de llargada per 4 metres d’amplada. Destaca especialment perquè l’asfalt està format per 3.000 de crancs negres de ceràmica amuntegats els uns sobre els altres. Té el missatge de crítica social respecte als èxodes migratoris que es produeixen avui dia. Balmaseda, que resideix al Principat, va inspirar-se en el seu Cienfuegos natal, en una imatge que molts poden tenir al cap, amb milers de crancs travessant les carreteres en el seu procés migratori. L’exposició estarà oberta fins al 8 d’octubre i després es traslladarà a París, on es vendran els 3.000 crancs de manera individual, amb els beneficis dirigits a entitats que realitzen accions per a les persones migrades.