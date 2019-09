‘Saison’ amb Chicos Mambo, ‘La Volta al món en 80 dies’ i Astèrix

La Saison Culturelle de la France en Andorre comptarà amb un programa variat i espectacles de diverses disciplines per ser una atracció per a diferents públics.

Per començar, la companyia Chicos Mambo després de TUTU porta ara CAR/MEN, un espectacle coreogràfic amb barreja d’humor, teatre i cant. Un Carmen 2.0. «És un nou espectacle que serà produït primer a Andorra abans d’anar a l’escena parisina», assenyalava Jocelyne Caballero, ambaixadora francesa a Andorra. Entre les cites destacades també es troba Le tour du monde en 80 jours, un musical inspirat en l’obra del cèlebre Jules Verne, que va ser publicada al 1873. L’obra comptarà amb la participació d’onze ballarins i cantants. S’hi veuran les aventures de Phileas Fogg i els seus acompanyants per complir amb el repte de fer la volta al planeta.

La Machine de Turing també representa una de les cites importants del programa, que presenta la història d’Alan Turing, un matemàtic anglès creador del primer ordinador, i que va ser capaç juntament amb el seu equip de desxifrar la màquina Enigma, que utilitzava l’exèrcit nazi per enviar els seus missatges, i que va ser decisiu per al desenllaç final de la Segona Guerra Mundial. Es tracta «d’una obra de teatre que ha tingut un gran èxit a París, que ha estat premiada amb quatre Molières», indicava Caballero. Aquest any se celebra el 60è aniversari d’Astèrix, i per aquest Motiu La Massana Còmic acollirà una exposició sobre el llibre que apareixerà el mes vinent, La filla de Vercigentorix. El dibuixant Albert Uderzo no hi podrà ser present, però intentaran que hi sigui algun escenarista o el dissenyador.

Al final de la temporada hi haurà el concert benèfic per a la reconstrucció de Notre-Dame de París amb Gautier Capuçon, que serà «un concert excepcional d’un solista amb molt renom». És un dels violencel·listes més reconeguts i cada temporada toca amb alguns dels directors i músics més reconeguts del planeta. Destaca per la seva expressiva musicalitat, el virtuosisme exuberant i la profunda sonoritat en els seus acords.