Andorra Turisme valora que Neilson té temps de reacció

Andorra Turisme confia que la fallida de l’operador turístic britànic, Thomas Cook, no afecti l’arribada de turistes al país els propers mesos. El vincle actual és amb Neilson, i aquest assegura que té marge de maniobra suficient perquè no es produeixen incidències en el flux de persones que puguin venir al país durant la temporada d’hivern.

La fallida de Thomas Cook fa que «estem preocupats perquè estem parlant del segon grup més important del món a nivell de touroperadors. És una notícia molt dolenta sobretot perquè genera una manca de confiança en el client», assegurava Betim Budzaku, gerent d’Andorra Turisme, tot i que «no ens afecta gaire» perquè treballen amb TUI i Neilson i «podem estar tranquils perquè no hi ha una connexió directa». Existeix «un vincle en el tema de vols», però «hi ha temps de reacció», perquè Neilson «té suficient temps per buscar alternatives de vol», com així els hi van fer arribar. Van parlar amb els responsables de Neilson, que «estan preocupats, però consideren que tenen marge de reacció. Òbviament és un tema de negociació i marge». Budzaku recordava que la fallida fa dos anys de Natalie Tours «va ser més dura» i es va poder resoldre.

Les dates en què s’ha produït aquesta bancarrota comporta que la situació no s’hagi agreujat. «La sort és que ens ha agafat al mes de setembre, pel qual pràcticament no ens afecta directament amb l’operació que podíem tenir a l’hivern. Al desembre, gener o febrer seria molt greu perquè tindríem molts britànics aquí als hotels amb la impossibilitat de tornar al seu país d’origen».

Problema del Brexit

En el tema que existeix més preocupació és amb el Brexit. Aquest «és un problema important» i «una preocupació de tot Europa, no només nostra». Les negociacions a escala pluriestatal segueixen en marxa per arribar a una solució amb la Gran Bretanya. «Hi ha coses que podem reaccionar i altres no» i en el cas del Brexit «no hi ha una reacció possible nostra, ni de bon tros. És buscar alternatives al futur del mercat». Per tant, «estem a l’espera» del que pugui succeir les pròximes setmanes i de la decisió final.