El PS vol més informació sobre l’esllavissada de la CG1

El conseller general del PS Jordi Font va tramitar ahir una pregunta al Govern en la qual demana saber «en quin estat es troba l’estabilitat actual del terreny» on el passat 10 d’agost es va produir l’esllavissada de la Portalada. Tanmateix, Font es qüestiona «en quin estat es troba la recerca de responsabilitats pels fets succeïts» i «quines mesures i treballs s’estan realitzant per evitar que no es torni a produir una esllavissada similar».



El PS, segons justifica en l’escrit tramitat a la sindicatura, «encara li queden molts dubtes sense respondre, que probablement haurien estat atesos si el Govern ens hagués informat més assíduament de la situació». En aquest sentit, cal recordar que els socialdemòcrates ja van tramitar una bateria de preguntes sobre la mateixa qüestió el 12 d’agost, dos dies després del despreniment. Aleshores el president del grup parlamentari, Pere López, va sol·licitar més informació sobre el motiu de l’esllavissada, quina és la proposta d’actuació per evitar més despreniments i demana si hi ha altres zones amb aquest tipus de risc. Els socialdemòcrates des del primer moment van exigir responsabilitats a l’Executiu pel que consideren una «probable inacció» per prevenir l’accident.



L’11 de setembre el Govern va reiterar que l’esllavissada va tenir el seu origen en l’acció humana. «L’incident no s’integra en l’àmbit dels riscos naturals, sinó que va consistir en el trencament d’un talús excavat per acció humana», van especificar des de l’Executiu en la resposta escrita per a López. De fet, va concretar que «l’excavació, executada en el seu dia per promotors privats després de ser atorgades les corresponents llicències de construcció d’acord amb la legislació urbanística vigent en cada moment, va alterar molt significativament el relleu natural del vessant».