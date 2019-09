Terceravia denuncia la «mala gestió» del bus comunal

El comitè local de terceravia d’Andorra la Vella va denunciar ahir la «mala gestió» en la renovació de les línies d’autobusos comunals, la qual va titllar de «política preelectoral». La formació política de la capital va assenyalar a través d’un comunicat que el contracte de 10 a l’empresa adjudicatària abraça dos mandats i mig comunals, de manera que la concessió actual condicionarà les següents corporacions.



Terceravia va apuntar que «la improvisació i nul·la planificació» per part de l’equip comunal va derivar «immediatament en deficiències en forma de saturació, així com problemes amb els horaris i les parades, algunes de les quals s’han eliminat i han afectat a usuaris habituals, com és el cas de la parada dels centres educatius a la Margineda».



En el mateix comunicat, el comitè va recriminar a la corporació actual dirigida per Conxita Marsol que, «més enllà d’assumir laresponsabilitat d’aquests problemes, han venut com a reajustaments del servei una vegada copsat el problema».



D’altra banda, es va remarcar que el missatge llançat pel govern comunal de subvenció del servei «distorsiona la realitat», atès que als 10 cèntims del bitllet «cal sumar-hi els 595.000 euros anuals que aporta el comú a l’empresa adjudicatària». És a dir, un total de sis milions d’euros durant els 10 anys que té de durada el contracte, uns fons «repartits i sufragats pels ciutadans».



Finalment, el comitè va manifestar que «aposten per una política comunal planificada, amb rigor, defugint d’accions de màrqueting que puguin hipotecar el futur de la parròquia».