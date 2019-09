Vinyes torna a un escenari en el qual se sent molt còmode

Joan Vinyes finalitzarà la seva marató particular del mes de setembre al Principat d’Astúries, havent competit en quatre proves. En aquesta ocasió, el pilot de l’equip Suzuki Motor Ibèrica correrà al costat de Jordi Mercader al volant del Suzuki Switt R+ al 43è Ral·li Villa de Llanes, vuitena prova del calendari del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt (CERA). L’Escuderia de Llanes, en el seu camí a les noces d’or, ha preparat un recorregut amb escenaris molt coneguts encara que en alguns casos no es disputen en el sentit habitual. És el cas, per exemple, el modificat Torre-Fios o Labra-Nueva. La gran novetat de 43a edició de la cita asturiana serà el tram espectacle que es disputarà als voltants de la localitat que dóna el nom al ral·li, que serà inici i final de la prova.

En total seran 433 els quilòmetres que hauran de completar els equips participants abans d’entrar amb el seu vehicle al parc tancat final situat al pàrquing de la platja del Sablón. El 13,05% del recorregut, és a dir, 151,34 quilòmetres, es disputaran contra el crono. «És un ral·li complicat però m’agrada molt, el vam guanyar l’any 2004 i en altres ocasions hem estat al podi», comentava Vinyes i remarcava que «genera bones sensacions anar a córrer a Llanes». «Està clar que el tram espectacle és la novetat. Pel que fa al traçat, hi ha altres notables en les especials cronometrades del dissabte al matí. Són iguals o molt semblants a les de l’any passat però en sentit contrari», comentava i aclaria que «del que no ens estalviarem les carreteres estretes, amb zones humides o brutes». «A més caldrà donar un cop d’ull al cel de tant en tant, de moment les previsions són de bon temps però a Llanes mai se sap», concloïa el pilot.