Llovera destaca les bones sensacions amb l’Iveco

Albert Llovera va conduir ahir per primera vegada el camió amb el qual competirà en la pròxima edició del Dakar, al gener. Després de dos anys de no poder prendre part a la prova, Llovera disputarà la competició per sisena vegada. Ho farà en categoria camions, amb l’emblemàtic Team de Rooy, l’equip oficial d’Iveco que any rere any lluita per guanyar el Dakar en la seva categoria.

En aquest sentit, el pilot tindrà la responsabilitat de portar les peces de recanvi de tot l’equip en el seu vehicle, un Powerstar Evo3, «Hem provat el mínim l’accelerador, el fre i el sistema de politges... Hem fet el muntatge de dins», explicava Llovera i comentava que «l’han carregat a primera hora i he estat pujant i provant el camió», «No hem tingut molt temps perquè ja està anant cap a Holanda i a mitjan setmana vinent ja l’hauran de transportar cap al Marroc», comentava, ja que en dues setmanes el pilot té unes jornades de test amb tot l’equip. «Estem anant sobre la marxa, però la veritat és que es requereix temps per desplaçar camions com aquests, que van a sobre tràilers», comentava i assegurava que «la sensació ha estat molt bona», sobretot amb «l’accelerador electrònic que he provat en el darrer Mundial de Rallycross». «Al Dakar aquest sistema s’agrairà encara més, perquè va més suau i no patiré dels dits», remarcava. Així, n’instal·larà un i comptarà també amb un altre de recanvi i un de mecànic, per si fallen.

En aquest context, va manifestar que «estic molt content, encara que no hi ha molt de temps per fer les coses». «Ens hem hagut de reinventar, però estem molt contents i amb ganes d’aprofitar l’oportunitat, encara que hagi d’anar de guardaespatlles, hauré d’anar molt de pressa», assegurava.

Per la seva banda, Margot Llobera segueix amb la seva preparació i buscant patrocinadors. «Hem millorat en aquest aspecte i a més l’organització ha allargat els terminis per les inscripcions», afirmava. «Sóc optimista, lluitarem fins al darrer moment», concloïa.