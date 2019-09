Les GSeries ja tenen calendari per al nou curs

Les Crèdit Andorra GSeries ja coneixen el calendari per a la pròxima edició. Entre les grans novetats de la present edició del certamen de pilotatge sobre gel cal destacar que l’inici de la competició serà els dies 14 i 15 de desembre. L’hora d’inici de la primera jornada de cada prova serà les 16.00 hores.

A més, hi haurà canvis en l’estructura de la competició en cadascuna de les categories: cada pilot correrà una qualificativa lliure, una oficial i dues finals. El campionat quedarà obert a vehicles de les mateixes cinc categories que en l’anterior edició: GS (Prototips G i Turismes G), GSeries 2 que passarà a dir-se Giand, precisament fent referència als vehicles que disputaran aquesta categoria, 2RM (Turismes 2 Rodes Motrius), Car Cross i Side by Side. Per tant, després de la competició de desembre, competiran els dies 11 i 23 de gener, 25 i 26 de gener, 8 i 9 de febrer i 15 i 16 de febrer. El 22 i 23 del mateix mes és la data de reserva per si alguna de les anteriors no es pot realitzar.